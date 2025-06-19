Глава Минобороны Украины не явился в Раду для отчета о провале ВСУ под Сумами

Нардеп Гончаренко: Умеров не пришел в Раду объяснять провал в Сумской области

Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался прийти на заседание Верховной рады для отчета о провале ВСУ в Сумской области. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко*.

«Начинаем заседание с плохой новости. Сегодня министр обороны не придет в Раду по моему вызову», — написал он.

Гончаренко* уточнил, что глава ведомства должен был присутствовать 19 июня на заседании Рады, но проигнорировал приглашение. Известно, что от Умерова ждали отчета о положении ВСУ в Сумской области.

Депутат Ярослав Железняк* в Telegram-канале добавил, что Умеров также должен был отчитаться о имеющихся проблемах с возведением фортификационных сооружений, поскольку вокруг них на Украине неоднократно вспыхивали скандалы.

В начале июня российская армия вклинилась в оборону ВСУ в Сумской области.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.