Семьи пропавших бойцов ВСУ устроили митинг в центре Киева

Массовый митинг прошел на Майдане в Киеве. Его устроили семьи солдат ВСУ, числящихся пропавшими без вести, сообщил Telegram-канал «Страна.ua» .

«Более тысячи митингующих призвали власти обратить внимание на проблемы семей исчезнувших солдат», — отметили в публикации.

По словам митингующих, они не получают положенной им помощи. К тому же, некоторые выплаты приходят с опозданием. Членам семей военнослужащих для получения денег приходится месяцами собирать различные документы.

В последних числах июня на Украине прошли два крупных митинга. В них приняли участие около тысячи человек. Поводом для протестов стали коррупция и беззаконие в отношении украинских военнослужащих. Полиция задержала активистов.