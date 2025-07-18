Массовый митинг прошел на Майдане в Киеве. Его устроили семьи солдат ВСУ, числящихся пропавшими без вести, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».
«Более тысячи митингующих призвали власти обратить внимание на проблемы семей исчезнувших солдат», — отметили в публикации.
По словам митингующих, они не получают положенной им помощи. К тому же, некоторые выплаты приходят с опозданием. Членам семей военнослужащих для получения денег приходится месяцами собирать различные документы.
В последних числах июня на Украине прошли два крупных митинга. В них приняли участие около тысячи человек. Поводом для протестов стали коррупция и беззаконие в отношении украинских военнослужащих. Полиция задержала активистов.
Стало известно о возможной провокации Сырского для ВСУ
Жители Химок смогут получать квитанции за ЖКУ в электронном виде
Рейды по пожарной безопасности прошли в лесах Серебряных Прудов
Семьи пропавших бойцов ВСУ устроили митинг в центре Киева
Акция для пенсионеров по бесплатной проверке зрения прошла в Балашихе
Акция «Поем двором» прошла в Луховицах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте