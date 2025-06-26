Два митинга за неделю. Подпольщики заявили о росте протестов на Украине

На Украине прошли два крупных антиправительственных митинга за неделю, несмотря на военное положение и угрозу мобилизации. Об этом сообщил представитель антифашистского подполья в беседе с РИА «Новости» .

«Сам факт того, что на Украине за неделю состоялись два протеста, — уже большой успех. <…> Народ устал терпеть, и акции будут проходить чаще», — заявил он.

По его словам, протесты стали сигналом для власти, которая потеряла поддержку не только за рубежом, но и внутри страны.

«На акцию пришли те, кто мобилизации не подлежат: ветераны и инвалиды ВСУ, которые больше других прочувствовали, чего стоит политика нынешней власти», — отметили в подполье.

Поводом для протестов, кроме прочего, стали коррупция и беззаконие в отношении военнослужащих.

Активист подчеркнул, что семьям погибших или пленных часто отказывают в выплатах, указывая их как пропавших без вести.

В итоге в среду, 25 июня, на Майдане собралось около тысячи человек, что стало рекордом за последние годы. Участники потребовали от власти расследовать коррупционные дела и защитить ветеранов, заявляя, что перестали бояться и будут бороться за свои права.

Полиция разогнала палаточный городок и задержала активистов, применив силу. В ответ протестующие перекрыли движение в центре города.

Ранее стало известно, что согласно результатам опроса украинского института стратегических исследований и прогнозов «Янус» и центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, более половины граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. Результаты исследований привел RT.