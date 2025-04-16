«Театр абсурда». Захарова оценила план Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев на 9 мая

Желание президента Украины Владимира Зеленского собрать лидеров стран Европейского союза в Киеве 9 мая можно охарактеризовать выражением «театр абсурда». Об этом в эфире радио «Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», — сказала она.

Накануне издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что Зеленский пригласил президентов европейских стран и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая. Таким образом киевский лидер предлагает отвлечь внимание от парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве.

Намерение посетить торжественные мероприятия в столице России выразили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель Китая Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы Мигель Диас-Канель и премьер Армении Никол Пашинян.

В свою очередь глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила о «возможных последствиях» для лидеров тех стран, которые запланировали поездку в Москву на парад Победы.