Сделка с США загнала Зеленского в угол

Президент Украины Владимир Зеленский оказался загнан в угол предложенным президентом США Дональдом Трампом ресурсным соглашением. Об этом сообщила французская газета Le Monde .

«Загнанный в угол президент Украины пытается сделать вид, что он храбрый», — констатировали журналисты.

По мнению автора статьи, глава киевского режима оказался в катастрофической ситуации.

«С одной стороны, на текущих условиях подписание соглашения станет предательством интересов самой Украины, а с другой — большой риск навлечь на себя гнев Трампа со всеми вытекающими для Украины последствиями», — добавили они.

Минфин США на этой неделе направил Украине черновой вариант ресурсной сделки. В нем прописано предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины».

В соответствии с соглашением этот фонд должен получить преимущественное право на проекты в области инфраструктуры и природных ресурсов на Украине, для которых страна найдет инвесторов.