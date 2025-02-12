СБУ заподозрила одного из сотрудников в шпионаже в пользу России

Служба безопасности Украины заподозрила одного из сотрудников Штаба антитеррористического центра в шпионаже в пользу России. Об этом СБУ сообщила в Telegram-канале.
Задерживал подозреваемого лично глава ведомства Василий Малюк. В докладе Владимиру Зеленскому он сообщил, что силовики долго следили за предполагаемым «кротом», взломали его компьютер и телефон, фиксировали каждый его шаг на аудио и видео и передавали через него дезинформацию.
Подозревают мужчину как минимум в 14 эпизодах. Более подробно об этом пообещали рассказать позже.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Донецке украинского шпиона, собиравшего информацию о местах дислокации российских военных и техники и передававших ее СБУ. Против него возбудили уголовное дело.
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