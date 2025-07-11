СБУ заочно предъявила обвинения Патрушеву

«Служба безопасности и офис генерального прокурора Украины собрали доказательную базу на Дмитрия Патрушева — заместителя председателя правительства РФ, ему сообщили о заочном подозрении», — указано в публикации.

На Украине его обвиняют в краже зерна из новых российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее режиссера Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине. На сайте МВД страны было указано, что его разыскивают в стране по инициативе СБУ с марта 2022 года. Режиссер числится в украинских базах как угроза национальной безопасности. С 2018 года его имя включено в соответствующий перечень, а с 2017 года он числится на сайте «Миротворец».