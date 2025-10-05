Сотрудники СБУ стали похищать недовольных киевским режимом харьковчан. Об это РИА «Новости» рассказала Анастасия Быкова — администратор закрытого чата, в котором горожане могли высказывать свое недовольство.

Она сообщила, что один из участников канала создал свой чат, так как считал, что с таким количеством человек опасно общаться.

«И к этому человеку, после того как он создал чат, наверное, через два месяца пришли», — отметила Быкова.

По ее словам, также стали пропадать люди, выставлявшие в чате снимки, по которым можно было определить их местоположение. Девушка рассказала, как СБУ связались с ней и предложили передать «привет» одному из участников чата которого держали в СИЗО.

Ранее омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала международное сообщество потребовать от ООН осудить действия СБУ.