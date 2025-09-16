СБУ собралась усиленно проверять документы и досматривать авто во Львове

Во Львове с понедельника по четверг усилят меры безопасности. Сотрудники СБУ будут проверять документы, досматривать автомобили и помещения, а также перекрывать улицы. Об этом сообщило местное издание «Страна».

В операции примут участие Национальная полиция, патрульная полиция, военная служба правопорядка ВСУ, Госпогранслужба и Нацгвардия.

«Цель — предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины», — заявляет СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, депутаты Госдумы Вячеслава Фетисова. Его заочно обвинили в «посягательстве на территориальную целостность Украины».