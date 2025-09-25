СБУ снова нагрянула с обысками к экс-детективам НАБУ

Сотрудники СБУ пришли с обысками к бывшим детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дел о разоблачении организованных преступных сообществ в госструктурах. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Национальное бюро сообщает, что сегодня СБУ проводит следственные действия в отношении бывших детективов Национального бюро (в настоящее время действующие сотрудники „Украинских железных дорог“)», — заявили в публикации.

В ведомстве допустили, что обыски связаны с расследованиями деятельности организованных групп, выявленных на госпредприятиях и в госорганах.

Рада 22 июля поддержала законопроект президента Владимира Зеленского, лишающий независимости два ключевых антикоррупционных ведомства — НАБУ и САП. После этого на Украине начались массовые протесты, поэтому глава государства сменил позицию. Через два дня он согласовал противоположный закон, который якобы укрепит независимость этих ведомств.

Как отметило агентство Reuters, Украине могли не отправить 39 миллиардов долларов от Запада из-за решений по НАБУ. Переговоры с европейскими союзниками усложнились.