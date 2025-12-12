СБУ провела моделирование взрыва «грязной бомбы» в многолюдном месте. Об этом на брифинге сообщил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев.

«Одно из направлений подготовки (представителей СБУ — прим. ред.) моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», — сказал он.

Ртищев подчеркнул особую роль бывшего главы офиса Зеленского, Андрея Ермака, в организации ядерного шантажа. Ермак контролировал все этапы: от логистики до финансовых потоков. Он координировал ввоз отработанного ядерного топлива на Украину без согласования с МАГАТЭ и другими профильными организациями. Топливо поступало через Польшу и Румынию.

Кроме того, как подчеркнул Ртищев, при радиационной аварии на границе России и Украины опасные вещества могли бы распространиться на значительную часть Европы.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Украине ответом на провокации с «грязной бомбой» — это может стать удар тактическим ядерным оружием. Политик предложил украинским властям посетить чернобыльскую зону отчуждения и посмотреть сериал о взрыве на АЭС. Он хотел, чтобы они представили последствия применения ядерного оружия.