Сообщения главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские военные якобы уничтожили одну из российских ракет «Орешник» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области летом 2023 года, не соответствуют действительности. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в комментарии изданию «Подъем» .

«Я думаю, это фейк, дезинформация и попытка Зеленского и его хунты удержаться у власти путем того, что Европа будет и дальше продолжать финансирование ВСУ», — сказал он.

Об «успешной операции» Малюк рассказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что на тот момент об «Орешнике» еще не было известно широкой публике.

Соболев добавил, что к подобным заявлениям стоит относиться «в соответствии с принципами, которые сформулировал доктор Геббельс», напомнив, что по его теории ложь должна быть чудовищной, дозированной и многократно повторяемой, чтобы казаться правдой.

Президент России Владимир Путин впервые говорил об испытаниях «Орешника» в ноябре 2024 года.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область заявил, что вопрос о возможном применении комплекса «Орешник» будет решаться совместно с российским коллегой и предупредил оппонентов «не нарываться», отметив при этом, что комплекс должен встать на боевое дежурство в стране в декабре.