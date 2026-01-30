СБУ принуждает криминальных авторитетов Украины финансировать ВСУ

Служба безопасности Украины с начала СВО усилила давление на криминальных авторитетов. По данным Shot , СБУ убеждает воров в законе финансировать армию, угрожая новыми уголовными делами.

Источник телеграм-канала отметил, что часть влиятельных криминальных фигур после начала конфликта уехала из страны. С теми, кто остался, начали работать силовики. Их стали чаще задерживать, особенно в Одессе и Днепропетровске.

На допросах им предлагают сделку: регулярные донаты на армию в обмен на свободу. При отказе им грозят новые обвинения. Ярким примером стало задержание в Киеве вора в законе Сергея Олейника по кличке Умка.

В регионах авторитетов задерживали за организацию преступных сходок. Утекшие из базы Национальной полиции документы подтверждают список подконтрольных лиц, которых заставили спонсировать ВСУ с 2022 года, добавил собеседник Shot.