СБУ предъявила заочные обвинения 14 иерархам РПЦ

Служба безопасности Украины предъявила заочные обвинения 14 митрополитам и епископам Русской православной церкви, входившим в состав Священного Синода в 2022–2024 годах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спецслужба уличила высокопоставленных священнослужителей в «пособничестве в совершении умышленных действий с целью изменения государственной границы и нарушении конституционного строя Украины по предварительному сговору группой лиц».

СБУ утверждает, что собрала доказательную базу на 14 клириков, среди которых — митрополит Хабаровский и Приамурский Александр Снигур (Артемий), митрополит Тверской и Кашинский Виталий Ермаков (Амвросий).

В украинском силовом ведомстве напомнили, что также в декабре 2024 года предъявили заочное обвинение четырем другим представителям Священного Синода и непосредственно патриарху Кириллу.

Ранее СБУ заочно обвинила телеведущего Владимира Соловьева по пяти уголовным статьям.