СБУ заочно обвинила Владимира Соловьева по пяти уголовным статьям

Российский телеведущий Владимир Соловьев стал фигурантом заочного уголовного дела по пяти статьям на Украине. О предъявлении обвинений журналисту сообщила СБУ в Telegram-канале .

Украинские силовики заявили, что задокументировали все выступления Соловьева, в которых нашли призывы к геноциду украинцев, ударам тактическим ядерным оружием и уничтожению гражданской инфраструктуры.

После просмотра программ российского телеведущего сотрудники СБУ завели уголовное дело и заочно предъявили обвинение Соловьеву по пяти статьям.

Среди них — геноцид, а также действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти.

В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании участников неонацистской группировки, готовившей покушение и убийство телеведущего Владимира Соловьева.

В ходе расследования уголовного дела криминалисты выяснили, что лидера группировки действовал под руководством куратора из Главного управления разведки Минобороны Украины.

За вознаграждение глава преступного сообщества согласился убить журналиста через подрыв автомобиля. Выполнению заказа помешали российские силовики.