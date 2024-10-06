СБУ организовала массовые облавы в Сумах после визита Зеленского

СБУ после визита президента Украины Владимира Зеленского в Сумскую область ужесточила меры безопасности. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В пресс-службе СБУ подтвердили, что силовики будут останавливать автомобили, устраивать проверки документов, а также перекрывать улицы. Целью введения ограничений в ведомстве назвали предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности. Также меры помогут избежать провокаций и повысить безопасность жителей.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинский лидер в первые дни конфликта укрывался в бункере. По его словам, западные представители в течение нескольких суток не могли дозвониться до Зеленского. Когда глава государства вышел на связь, то разговор был тяжелым, подчеркнул экс-глава Североатлантического альянса. Зеленский просил гарантировать бесполетную зону над территорией Украины, но блок не мог это организовать.