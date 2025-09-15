Российского губернатора объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившееся с документами.

До этого украинский суд заочно признал губернатора виновным в том, что он якобы финансировал действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захвата госвласти на Украине. Вменяемая ему статья также подразумевает и насильственное изменение госграницы. Руденю заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

Глава Тверской области привлек к себе внимание украинского суда тем, что в период с 16 августа 2022 года по 3 мая 2024 года поддерживал российских военных и передавал гумпомощь жителям запорожского Бердянска.

«Согласно постановлению старшего следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Тернопольской области, <…> подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 110-2 УК Украины, был объявлен в розыск», — указано в документе.

Ранее внимание СБУ привлек российский депутат и спортсмен Николай Валуев. Его тоже обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и объявили в розыск.