СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова

Служба безопасности Украины заочно объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел России Анатолия Торкунова. Об этом сообщил ТАСС .

Ректор оказался в базе данных СБУ в 2024 году. Торкунову заочно предъявили обвинения по трем статьям якобы за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, «пропаганду войны» и преступление по предварительному сговору группой лиц.

В марте 2023-го Торкунова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

В конце сентября СБУ объявила в розыск генерального директора государственной корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Ему предъявили обвинения по четырем статьям украинского УК.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.