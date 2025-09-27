СБУ объявила в розыск главу Росатома Алексея Лихачева

Служба безопасности Украины объявила в розыск генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Ему предъявили обвинения по четырем статьям украинского уголовного кодекса.

В персональной карточке главу корпорации назвали «лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования».

Первый раз Лихачева объявляли в розыск в 2024 году. Тогда его заочно обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также с 2022 года он находится в базе данных «Миротворца»*.

Ранее Украина объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю. Ему вменили финансирование действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захвата госвласти. За это Руденю заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.