СБУ обещала россиянке крупную сумму за поджог пункта помощи мобилизованным

Служба безопасности Украины обещала две тысячи долларов россиянке Валерии Зотовой за поджог в Ярославской области пункта помощи для нужд спецоперации. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Зотовой представитель СБУ пообещал перечислить две тысячи долларов США, если она осуществит поджог здания», — отметил источник агентства.

По заданию СБУ она собирала сведения, в том числе о расположении пунктов помощи мобилизованным, наличии камер и охраны. Зотова фотографировала прилегающую территорию, за что, по данным собеседника агентства, получала вознаграждение.

Девушку арестовали в феврале прошлого года. Суд приговорил обвиняемую к шести годам колонии общего режима. Ее адвокат направил кассационную жалобу, которую Верховный суд России отклонил. Приговор оставили в силе.

Недавно украинца с российским паспортом признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 15 годам колонии за работу на украинскую спецслужбу.