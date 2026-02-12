На Украине могут запретить русскоязычную литературу

На Украине работают над постановлением о запрете русскоязычной литературы

Запрет на русскоязычную литературу могут ввести на Украине. Об этом заявила глава Минкультуры республики Татьяна Бережная, ее слова привело местное издание «Страна» .

По словам министра, соответствующая петиция в 2025 году уже набрала необходимое количество голосов.

«На уровне закона это рамочно заложили. На данный момент Госкомтелерадио работает над документом, чтобы заложить конкретный механизм», — сказала Бережная.

Министр добавила, что правительство Украины рассмотрело петицию с призывом полного запрета распространения печатной продукции на русском языке.

«Это активизировало работу по созданию юридических механизмов, имеющих четкую процедуру», — заключила она.

В декабре 2025 года украинский премьер Юлия Свириденко пожаловалась на стремительное русифицирование интернета и предложила обсудить запрет русскоязычных сайтов в стране.