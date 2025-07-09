Переводчицу Зеленского обвинили в шпионаже

ЕК уволила переводчицу с русскими корнями за шпионаж на встрече с Зеленским

Франко-украинскую переводчицу в Еврокомиссии обвинили в шпионаже из-за того, что она делала записи на закрытой встрече европейских чиновников с президентом Украины Владимиром Зеленским. Женщину отстранили от работы и начали расследование, сообщила газета Le Monde .

На заседании Евросовета в Брюсселе 19 декабря 2024 года переводчики заметили, что их коллега, транслирующая с украинского, делала записи. Встреча проходила в закрытом формате, и стенографирование запрещалось. Женщину заподозрили в шпионаже, потому что она знала о правилах. Еврокомиссия отказалась от ее услуг.

«Результаты внутреннего расследования были переданы бельгийским властям, которые определят, следует ли продолжать расследование и являются ли предполагаемые случаи частью российской шпионской операции», — сообщил автор статьи.

Родители женщины из России, но сама она долгое время жила на Украине. В послужном списке переводчицы — сотрудничество с НАТО, Еврокомиссией, Минобороны и МИД Франции.

Ранее шпиона нашли в рядах Службы безопасности Украины. Он работал в Штабе антитеррористического центра.