Сбежавшие в США украинцы захотели получить гражданство РФ

«Всплеск обращений» по поводу получения российского гражданства среди украинцев зафиксировали в США. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул Александр Захаров.

Украинцы захотели получить паспорта России после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом. Обращения поступали в том числе по электронной почте.

В 2024 году к дипломатам по вопросу гражданства обратились 54 украинца. В их числе те, чьи родители уже стали россиянами. Эти люди ранее проживали в Мариуполе, Херсонской области, Крыму, Севастополе, ЛНР и Запорожской области.

«В соответствии с действующим законодательством рекомендовали обратиться с такими заявлениями в органы МВД на территории России», — добавил Захаров.

В декабре родители украинского военнопленного Михаила Смаля попросили российские власти предоставить ему гражданство. Семья хотела бы обмена бойца, но украинская сторона этого не делает.