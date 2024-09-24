Сбежавшие в Европу украинцы лишились жилья

Многие из уехавших с Украины 6,2 миллиона беженцев остались без постоянного жилья. Из-за продолжения вооруженного конфликта и сворачивания программ помощи количество бездомных может увеличиться, сообщила The Guardian .

Более 3,5 миллиона украинцев из 6,2 миллиона уехавших в Европу получили статус внутренне перемещенных лиц и, по информации издания, могут остаться без крова. Правительство Венгрии прекратило предоставлять жилье тысячам беженцев, а власти Польши задумались об отмене льгот для потенциальных призывников. В Великобритании многие принимающие семьи передумали предоставлять приезжим жилье, и более девяти тысяч нуждающихся не знают, куда идти.

Благотворительная организация Depaul International выяснила, что в группе риска оказались мужчины призывного возраста, так как для остальных предусмотрены многочисленные международные программы помощи, государственные приюты и возможность получить убежище за рубежом. По оценкам организации, среди тех, кто уже остался на улице, 69% составляли мужчины. Почти половине из них от 18 до 45 лет. Еще 31% являлись бывшими заключенными.

Другой серьезной проблемой, с которой столкнулись украинские беженцы, стало трудоустройство. Больше половины из них начали карьеру с нуля, так как не смогли устроиться по специальности.