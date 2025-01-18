«Пулю в лоб». Украинцы пригрозили мэру Одессы из-за торта с русскими книгами

Отметившему 60-летие мэру Одессы Геннадию Труханову подарили на день рождения торт с русскими книгами. Фотография лакомства появилась в соцсетях и спровоцировала появление комментариев с пожеланием убить градоначальника, сообщило Общественное телевидение России .

Подаренный Труханову десерт состоял из нескольких съедобных частей, среди которых были книги Александра Куприна, Исаака Бабеля и Михаила Жванецкого. Этих авторов могли выбрать из-за их связей с Одессой, но не все украинцы оценили такой выбор.

Кроме того, приглашенных на юбилей мэра гостей ждала развлекательная программа и роскошный ужин в престижном отеле. Украинцам не понравился также подобный подход к празднованию, учитывая нынешнюю обстановку в стране и то, что одесситам сейчас приходится выживать на мизерные зарплаты.

И если журналисты заметили, что «на подаренном торте красуются русские книги, но никакой украинской символики нет», то одесситам пришлась не по нраву его стоимость.

Украинские пользователи совсем не стеснялись в выражениях и даже угрожали мэру.

«Труханову нужно пулю в лоб, как и всем, кто украинофобов поддерживает», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи пожелали градоначальнику подавиться тортом.

Ранее в Одессе решили переименовать «Пушкинский платан» в «Западный платан».