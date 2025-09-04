Саммит ШОС показал смехотворность угроз Зеленского санкциями в адрес России
Экс-советник Кучмы Соскин: угрозы Зеленского санкциями на фоне саммита ШОС пусты
Попытки президента Украины Владимира Зеленского угрожать России выглядят бессмысленными на фоне масштабного успеха саммита ШОС. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Он отметил, что, когда Зеленский говорит о санкциях против России, это «выглядит очень провинциально».
Соскин подчеркнул контраст между риторикой украинского лидера и реальной расстановкой сил на международной арене. Он указал на возросшее влияние организаций, выступающих за многополярный мир.
«Вот реальность. Есть очень мощный уже альянс, очень мощный», — сказал Соскин.
Эксперт заключил, что текущая ситуация демонстрирует изоляцию Запада, а не России. Саммит ШОС показал способность крупных держав координировать свои действия без участия западных стран.
Ранее норвежский журналист Пол Стейган выразил мнение, что Европейский союз вступил в фазу распада, а усиление БРИКС и ШОС лишь ускоряет этот процесс. По его мнению, многие страны-основатели ЕС и без того переживают глубокий кризис.