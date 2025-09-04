Попытки президента Украины Владимира Зеленского угрожать России выглядят бессмысленными на фоне масштабного успеха саммита ШОС. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что, когда Зеленский говорит о санкциях против России, это «выглядит очень провинциально».

Соскин подчеркнул контраст между риторикой украинского лидера и реальной расстановкой сил на международной арене. Он указал на возросшее влияние организаций, выступающих за многополярный мир.

«Вот реальность. Есть очень мощный уже альянс, очень мощный», — сказал Соскин.

Эксперт заключил, что текущая ситуация демонстрирует изоляцию Запада, а не России. Саммит ШОС показал способность крупных держав координировать свои действия без участия западных стран.

Ранее норвежский журналист Пол Стейган выразил мнение, что Европейский союз вступил в фазу распада, а усиление БРИКС и ШОС лишь ускоряет этот процесс. По его мнению, многие страны-основатели ЕС и без того переживают глубокий кризис.