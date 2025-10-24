Украинского лидера Владимира Зеленского сметут с политической карты после прекращения поставок оружия и денег. На это указал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский сам спилил сук, на котором сидел», — сказал он.

По его словам, президента Украины может сместить только «партия войны», которая не делает это только потому, что Зеленский добывает нацистам оружие и деньги. Чтобы избежать смещения с политической карты, украинский лидер просит США передать ракеты Tomahawk.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленскому не стоит ждать передачи этого вооружения в ближайшем будущем.