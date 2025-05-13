«Сам себя судить будет?» В Раде задали неожиданный вопрос Зеленскому
Депутат Рады Дмитрук предложил Зеленскому осудить себя за позицию по переговорам
Президент Украины Владимир Зеленский согласен на переговоры с Россией, однако те, кто призывал к этому раньше все еще остаются в украинских тюрьмах. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«А может кто-нибудь спросить у Зеленского: он как — сам себя судить будет или все-таки пойдет в Печерский суд? Или без суда — сразу в Лукьяновское СИЗО?» — написал он.
Дмитрук упомянул народного депутата Евгения Шевченко, который полгода находится под стражей за призывы к диалогу с Россией.
По словам парламентария, Шевченко обвиняют в том, что его выступления наносили ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.
Он также отметил, что тысячи украинских граждан оказались в тюрьмах за выражение национальной позиции страны.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский больше всего переживает не из-за прекращения поставок оружия, а из-за остановки мобилизации в стране. По его словам, это положит конец коррупционному беспределу ТЦК.