«Постоянное топливо войны». В Раде раскрыли, на чем держится режим Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский больше всего переживает не из-за прекращения поставок оружия, а из-за остановки мобилизации в стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Во-первых, это один из ключевых карательных элементов устойчивости режима. Во-вторых, это постоянное топливо войны — даже не человеческое, а денежное», — написал политик.

Он пояснил, что Зеленский выгоден коррумпированным чиновникам, которые собирают взятки на мобилизации. По его словам, после остановки мобилизации очень многие ТЦК-шники просто сбегут, потому что прекрасно понимают, что за ними и их деньгами сразу же придут.

Депутат добавил, что подавленное сейчас движение против войны может стать доминирующим в обществе, и в таком случае Зеленскому с его окружением не останется места у власти.

Ранее Дубинский заявил, что откупиться от киевских ТЦК можно за 5000 долларов. По его подсчетам, на этих откупах сотрудники ТЦК могут заработать до 7,5 миллиона долларов в месяц.