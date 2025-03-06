Интерес к сделке по добыче редкоземельных металлов возник из-за стремления новых властей США вернуть ранее сделанные инвестиции в Украину. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму. Они считают, что это растрата денег американских избирателей», — пояснил он.

Поэтому США стремятся компенсировать свои затраты благодаря сделке по редким металлам и минералам. Они также рассчитывают связать с этой сделкой всю возможную дальнейшую помощь, но уже на условиях кредита.

По мнению главы региона, преимущества этой сделки для Украины могут быть сомнительными. Однако, учитывая сильную зависимость страны от финансовой и военной помощи США, Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, будет вынужден принять американские условия.

США приостановили поставки боеприпасов и техники в Украину до тех пор, пока Дональд Трамп не убедится в том, что Украина демонстрирует свою готовность к мирным переговорам.

В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча между Трампом и Зеленским. Предполагалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако вместо этого между ними возникла перепалка. Американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома, сделка по ресурсам сорвалась.

Ранее главный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что появление Зеленского на территории Соединенных Штатов в ближайшее время будет маловероятно. По его мнению, Трамп больше не хочет проводить встречи и совещания с украинским президентом.