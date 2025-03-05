Американист Васильев: Трамп больше не хочет совещаться с Зеленским

Появление Владимира Зеленского на территории Соединенных Штатов в ближайшее время маловероятно. Такое заявление сделал главный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его мнению, президент Дональд Трамп больше не желает проводить встречи и совещания с Зеленским. Однако согласие последнего на сделку по редкоземельным металлам было озвучено официально, так что не сдержать слово означало бы для украинского политика подписание смертного приговора.

«Как этот договор оформить — по всей видимости, сейчас решается этот вопрос, но с тем, чтобы еще соблюсти некие юридические нормы, чтобы это потом не было оспорено, что это нелегитимная сделка», — отметил аналитик.

В случае подписания соглашения Белый дом может направить вице-президента Джей Ди Вэнса, предположил Васильев.