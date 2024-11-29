Садовник Борреля задал ему каверзный вопрос про Украину

Граждане Евросоюза перестали понимать, почему они должны помогать Украине из своего кармана. Об этом глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал в интервью итальянскому информагентству ANSA .

«Мой садовник задал мне вопрос: „Почему я должен из своего кармана, своими налогами, платить за Украину?“. Справедливый вопрос», — рассказал еврокомиссар.

По мнению дипломата, рядовые европейцы могут прекратить поддерживать помощь ВСУ, потому что Брюссель дает им слишком мало объяснений, зачем нужна эта поддержка.

Еврокомиссар выразил опасения, что если США перестанут оказывать помощь Зеленскому, то вся нагрузка по финансированию Украины ляжет на плечи Европы.

«Если нам придется заменить Соединенные Штаты, то нам нужно мобилизовать все, что есть уже сегодня. Время имеет значение. Если следующей весной Россия прорвется через текущую линию фронта, то русские не станут дожидаться выпуска облигаций», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден тайно попросил выделить на помощь Украине еще 24 миллиарда долларов. Эти деньги Пентагон собирается потратить не только для помощи Украине, но и на пополнение собственных запасов.