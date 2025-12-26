С Зеленским все. Кошмарная исповедь предателя с пляжа разрушила Украину: неужто Киев выбросил белый флаг?

Друг Зеленского Миндич заявил, что его сделали крайним в скандале с коррупцией

Один из самых влиятельных теневых игроков украинской политики, бизнесмен и так называемый «кошелек Зеленского» Тимур Миндич впервые прокомментировал свою причастность к делу о масштабной коррупции. Сбежавшего с Украины предпринимателя встретил на израильском пляже украинский журналист.

В интервью Миндич заявил, что его намеренно превратили в «сакральную жертву», чтобы отвести удар от реальных виновников коррупции в Киеве. По версии бизнесмена, 90% его уголовного дела — это «медийный кейс», созданный для того, чтобы «сделать его крайним».

Миндич наотрез отказался обсуждать конкретные эпизоды его дела. В частности, не стал он отвечать на вопросы закупки некачественных бронежилетов — следствие считает, что предприниматель вместе с Умеровым лоббировал закупку плохих защитных средств для ВСУ.

«Я не буду говорить по фактам, чтобы не ухудшить свою и без того не очень легкую позицию», — добавил бизнесмен.

Особый акцент «беглец» сделал на своем разрыве с Владимиром Зеленским. Миндич подчеркнул, что полностью утратил связь с украинским лидером и вообще редко общался с ним после того, как тот пришел к власти.

Отрицал бизнесмен и влияние на топ-чиновников: по его словам, он знаком с министрами Умеровым и Галущенко, но никогда не давал им незаконных указаний. Миндич пожаловался на колоссальное давление и добавил, что сегодня его «можно обвинить в чем угодно, хоть в войне в Израиле».