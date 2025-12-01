С января у Украины не будет собственных денег на зарплаты и пенсии

Экономист Шевченко: с начала 2026 года на Украине нет денег на пенсии и зарплаты

Бюджет Украины полностью зависит от иностранной помощи, но ситуация ухудшится в 2026 году. Об этом в социальной сети X сообщил украинский экономист Кирилл Шевченко.

«У Украины нет собственных денег, ее бюджет практически полностью зависит от иностранной помощи. Социальные и гуманитарные выплаты едва покрываются, а с начала 2026 года нет средств на пенсии и зарплаты», — написал он.

Шевченко отметил, что Еврокомиссия обсуждает выдачу киевскому режима кредита на 50 миллиардов долларов.

«Это могло бы покрыть дефицит бюджета первого квартала 2026 года, поддержать работу основных служб и оборонной системы, а также выиграть время для долгосрочных решений», — добавил экономист.

Украинские СМИ констатировали, что президент Владимир Зеленский больше не является источником власти в стране после отставки Андрея Ермака с поста главы своего офиса.