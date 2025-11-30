Рубио пришлось оправдываться перед Украиной по одной причине

Делегация Украины прибыла на встречу с американской стороной во Флориду. Встречавший команду переговорщиков государственный секретарь Марко Рубио принес им извинения за погоду, сообщил телеканал CNN .

Перед началом рабочего обсуждения Рубио отметил, что сильные осадки стали неожиданностью даже для местных властей. Политик выразил сожаления и отметил, что контролировать погоду США не в состоянии.

«Мы извиняемся за дождь», — повторил Марко Рубио.

Журналистам же госсекретарь заявил, что целью переговоров является создание «пути вперед, который сделает Украину суверенной, независимой и процветающей».

Глава украинской делегации Рустем Умеров добавил, что стороны рассмотрят вопросы «безопасности Украины, процветания Украины и восстановления Украины».

В воскресенье, 30 ноября, украинская делегация начала новые переговоры во Флориде с госсекретарем США Марко Рубио и посланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Команду переговорщиков Украины должен был возглавлять Андрей Ермак. Он подал в отставку после того, как в его офисе провели обыски по коррупционному делу.