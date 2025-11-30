Рубио пришлось оправдываться перед Украиной по одной причине
Госсекретарь США встретил украинскую делегацию словами сожаления из-за дождя
Делегация Украины прибыла на встречу с американской стороной во Флориду. Встречавший команду переговорщиков государственный секретарь Марко Рубио принес им извинения за погоду, сообщил телеканал CNN.
Перед началом рабочего обсуждения Рубио отметил, что сильные осадки стали неожиданностью даже для местных властей. Политик выразил сожаления и отметил, что контролировать погоду США не в состоянии.
«Мы извиняемся за дождь», — повторил Марко Рубио.
Журналистам же госсекретарь заявил, что целью переговоров является создание «пути вперед, который сделает Украину суверенной, независимой и процветающей».
Глава украинской делегации Рустем Умеров добавил, что стороны рассмотрят вопросы «безопасности Украины, процветания Украины и восстановления Украины».
В воскресенье, 30 ноября, украинская делегация начала новые переговоры во Флориде с госсекретарем США Марко Рубио и посланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Команду переговорщиков Украины должен был возглавлять Андрей Ермак. Он подал в отставку после того, как в его офисе провели обыски по коррупционному делу.