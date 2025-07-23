Олег Сырский: я готов отказаться от брата, чтобы россияне не считали меня врагом

Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского публично отказался от денег, переведенных родственником. Об этом сообщило ИА «Регнум» .

Россиянин заявил, что ему «плевать на деньги» брата. Он пояснил, что из-за родства с украинским военачальником его семью считают врагами.

«Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами», — подчеркнул Олег Сырский. Он добавил, что потерял работу из-за родственных связей.

По словам мужчины, он ранее работал в охране предприятия по производству автозапчастей. После увольнения у семьи не осталось средств даже на оплату жилья.

Олег Сырский отметил, что вынужден был брать дополнительные смены для лечения отца. Сейчас, по его словам, родителям требуется медицинская помощь, но финансовых возможностей нет.

Ранее стало известно, что Александр Сырский отправил родителей в Москву на лечение. Украинский генерал возобновил общение с родственниками после новости о тяжелом состоянии отца. При этом родственники главкома занимают пророссийскую позицию.