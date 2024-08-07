Морпех Адвокат: ВСУ повесили на себя российские знаки различия на сражении в ЛНР

Морпех 40-й бригады Тихоокеанского флота с позывным Адвокат рассказал, что украинские военные вешают на себя российские знаки различия. Этим он поделился в беседе с RT .

По словам бойца, в одном из сражений за Камышеваху в Луганской Народной Республике он чуть не погиб, потому что военные из украинской ДРГ надели на себя российские знаки.

«Стояли и смотрели на нас семь человек <…> Я успел за это время разглядеть ленточки белые на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», — заявил он.

После этого один из военных ВСУ взял автомат и сделал выстрел. Только подготовка позволила Адвокату своевременно отскочить и начать бой с неприятелем.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что войска Украины с середины июня потеряли 420 квадратных километров территории и более 115 тысяч человек. По его словам, «это большая цифра».