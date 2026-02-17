Российские хакеры взломали сервис «Дия», где верифицируют терминалы Starlink

Российские хакеры из группы PalachPro взломали украинский сервис госуслуг «Дия». Тот самый, с помощью которого ВСУ верифицируют свои терминалы Starlink, а жители страны могут заключать онлайн-браки, сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника канала, теперь в распоряжении PalachPro есть админ-панель «Дии», где собирают отзывы и оценки предоставляемых услуг и анализируют фидбэк.

Там же можно отвечать на вопросы и замечания пользователей. Помимо этого, хакеры получили доступ к списку создателей и администраторов сервиса.

По данным на осень прошлого года, сервис используют 23 миллиона украинцев.

Для верификации терминалов Starlink его начали использовать после того, как владелец SpaceX Илон Маск начал глушить связь по просьбе Минобороны Украины, так как спутниковый интернет, по данным ведомства, использовали и российские военные.

Но в итоге получился выстрел в ногу: связь упала и у ВСУ. Чтобы решить проблему министерство решило составлять так называемые белые списки с верифицированными терминалами.