Россия начала обсуждать с Украиной обмен пленного митрополита Арсения

Протоиерей Павленко сообщил о переговорах с Украиной о митрополите Арсении

Россия находится в контакте с украинской стороной в связи с возможным освобождением наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко) и еще пяти представителей Украинской православной церкви. Об этом ТАСС заявил протоиерей Андрей Павленко.

По его словам, Россия просила обменять восемь человек, но украинская сторона согласилась только на троих.

«Сейчас занимаемся, чтобы вернуть остальных пятерых, это еще два священнослужителя и три церковнослужителя — протоиереи и псаломщики», — подчеркнул Павленко.

Он рассказал, что пленных представителей духовенства поместили в СИЗО по обвинению в госизмене. Протоиерей добавил, что украинские власти заняли жесткую позицию и не собираются выпускать митрополита Арсения.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о сложностях, возникающих при диалоге с украинской стороной и обсуждении обмена пленными. Она отметила, что этот процесс идет непросто, сообщил RT.