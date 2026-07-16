Установленный около филармонии памятник композитору Михаилу Глинке снесли по решению властей Запорожья. Об очередном акте вандализма под прикрытием борьбы с «имперским наследием» в комментарии РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов

Участников сноса он назвал «гауляйтерами Зеленского», которые снесли любимый памятник горожан.

«Снесли памятник композитору Михаилу Глинке, установленный в середине прошлого века возле филармонии и концертного зала, названных в честь великого композитора», — заявил Рогов.

По данным агентства УНИАН, Институт национальной памяти Украины включил композитора в список «имперских» деятелей культуры еще в 2024 году и рекомендовал властям Запорожья избавится от памятника. В заключении говорилось, что Глинка — один из самых узнаваемых русских композиторов в мире и считается символом русской культуры.

Отдельно чиновники прошлись по опере Глинки «Жизнь за царя», где в поведении главного героя Ивана Сусанина разглядели монархические убеждения.

Памятник Михаилу Глинке установили около здания филармонии Запорожья и концертного зала, носящего его имя, в 1955 году. Переименование культурного учреждения пока не провели.

В октябре 2024 года решение о сносе памятника композитору приняли власти Киева. Также под демонтаж попали монументы в честь писателя Михаила Булгакова и поэта Анны Ахматовой. Депутат горсовета Людмила Ковалевская заявила, что после демонтажа памятники перенесут на хранение.