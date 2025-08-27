Более половины 80-й бригады ВСУ слегли с болезнями без лекарств и еды

Более половины военных 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Садков в Сумской области заболели. Им не отправляют лекарства и питание, сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Из-за особенностей местности туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, резкое ухудшение здоровья военных связано с погодными условиями. Боевики ВСУ на позициях оказались застигнуты врасплох, более 50% слегли из-за болезни. Эвакуировать их почти невозможно.

Ранее стало известно, что с февраля 2022 года по июль 2025 года более 250 тысяч солдат ВСУ стали фигурантами дел за самовольное оставление военной части и дезертирство. Больше всего людей сбежали в 2023 году — правоохранители возбудили 67 840 дел.