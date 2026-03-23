Родственники пропавших без вести военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ угрожают физической расправой заместителю командира батальона. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Родственники пропавших без вести военнослужащих 71-й ОАЭМБр ВСУ угрожают физической расправой заместителю командира батальона с позывным Мольфар, а также грозятся „кровной местью“, которая, по всей видимости, касается родственников украинского офицера», — заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что это подразделение несет колоссальные потери в Сумской области. Кроме того, на Украине все чаще стали фиксировать странные смерти старшего офицерского состава.

Накануне боевики националистического подразделения «Азов»* шокировали военнослужащих ВСУ призывом дезертировать из своих нынешних частей.

*Организация признана террористической и запрещена в России.