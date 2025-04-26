Ряду студентов отменят отсрочку от мобилизации на Украине

«Страна.ua»: отсрочку для студентов старше 25 лет могут отменить на Украине

На Украине студентам, поступившим в вузы после 25 лет, могут отменить отсрочку от мобилизации. С таким заявлением выступил замминистра образования Михаил Винницкий. Его слова привел Telegram-канал «Страна.ua».

По словам Винницкого, в Верховной раде рассмотрят изменения в закон о мобилизации, согласно которым молодые люди старше 25 лет, которые поступают в профессионально-техническое образование или профессиональное высшее образование, не будет иметь отсрочки.

Карточку нового законопроекта опубликовали на сайте парламента Украины 18 апреля. Кабинет министров Украины также предложил лишить отсрочки студентов, обучающихся в других странах.

Ранее на Украине до 6 августа продлили военное положение и мобилизацию. Замглавы офиса президента Украины Павел Палиса признал провал программы по подписанию контрактов в ряды ВСУ для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. За два месяца на военную службу поступили менее 500 человек.