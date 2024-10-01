На Украине опровергли обсуждение территориальных уступок России

МИД Украины отрицает, что Сибига обсуждал в Нью-Йорке территориальные уступки

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не обсуждал территориальные уступки во время визита на Генассамблею ООН. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Георгий Тихий, его комментарий опубликовали в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Ранее Financial Times опубликовал статью, в которой сообщал, что Украина выразила готовность уступить территории, чтобы достичь мира.

Тихий утверждает, что сам был в Нью-Йорке в это время и сопровождал шефа на всех встречах.

«Позиция министра непоколебима. <…> Не может быть никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины», — подчеркнул представитель МИД.

По данным того же издания, украинские военнослужащие, опасаясь, что им придется вечно противостоять России, выступили за переговоры.