«Рискованная перезагрузка». Зеленского уличили в попытке сохранить власть путем кадровых перестановок
Berliner Zeitung: Зеленский хочет сохранить власть путем кадровых перестановок
Президент Украины Владимир Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в верхах в разгар конфликта. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung.
«Для Зеленского это рискованная перезагрузка, происходящая в разгар войны и с политическими деятелями, которые давно уже приобрели собственное политическое влияние», — отметили авторы материала.
В газете отметили, что такие глобальные изменения в центральном аппарате продиктованы желанием Зеленского удержать власть в своих руках, при этом отстраниться от недавних коррупционных скандалов и провалов на фронте.
Глава киевского режима полностью перестраивает силовое ядро руководства страной, и это не обычная кадровая перестановка. Авторы отметили, что Зеленский находится под огромным давлением из-за коррупционных скандалов, остановки мирных переговоров и отставки главы его офиса Андрея Ермака.
Уход Ермака знаменует собой конец периода, когда президентский кабинет стал фактически центром принятия всех политических решений.
Berliner Zeitung
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн ранее заявил, что Зеленского уже можно списывать, на его место назначат нового президента, который также не будет иметь реальной власти. «Назначенцами» он назвал MI-6 и ЦРУ. Новому украинскому лидеру Макговерн предрек безвыходное положение.