«Рискованная перезагрузка». Зеленского уличили в попытке сохранить власть путем кадровых перестановок

Президент Украины Владимир Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в верхах в разгар конфликта. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung .

«Для Зеленского это рискованная перезагрузка, происходящая в разгар войны и с политическими деятелями, которые давно уже приобрели собственное политическое влияние», — отметили авторы материала.

В газете отметили, что такие глобальные изменения в центральном аппарате продиктованы желанием Зеленского удержать власть в своих руках, при этом отстраниться от недавних коррупционных скандалов и провалов на фронте.

Глава киевского режима полностью перестраивает силовое ядро руководства страной, и это не обычная кадровая перестановка. Авторы отметили, что Зеленский находится под огромным давлением из-за коррупционных скандалов, остановки мирных переговоров и отставки главы его офиса Андрея Ермака.