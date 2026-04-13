Раскрыто, сколько украинцев просят о переезде в РФ из-за политрепрессий на Украине

Москалькова: почти 500 украинцев и 100 россиян просят забрать их в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что получила уже около 600 обращений от россиян и украинцев, которые просят забрать их в Россию. Она пояснила ТАСС , что эти люди жалуются на политические репрессии на Украине.

«У меня сегодня находится почти 500 обращений граждан Украины, которые просят забрать их в Россию и считают, что такое политическое преследование недопустимо. И мы считаем, что преследовать человека по политическим мотивам недопустимо», — сказала омбудсмен.

Москалькова добавила, что почти 100 россиян просят сделать все возможное, чтобы они смогли вернуться на родину. По ее словам, она на постоянной основе ведет диалог с украинской стороной и международными организациями по этому поводу.

Омбудсмен отметила, что киевский режим преследует этих людей за пророссийскую позицию. Их подвергают уголовным репрессиям, причем украинцам вменяют сепаратизм.

Ранее Москалькова рассказала, что граждане Украины, эвакуированные из зоны боевых действий, получили выплаты по 10 тысяч рублей и имеют право на свободное передвижение. Пока этих людей разместили в ПВР, где им помогают.