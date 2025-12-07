Уголовное дело против депутата Верховной рады Анны Скороход по статье о взяточничестве может быть связано с попыткой киевского режима обезвредить ее. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Парламентарий искала контакты в США с силами, настроенными против президента Владимира Зеленского. Однако киевскому режиму такая инициативность оказалась не нужна.

«Активность Скороход в Вашингтоне не нужна ни Зеленскому, ни тем силам, которые сейчас имеют влияние на НАБУ и САП. Возможно, что Скороход решили через уголовное дело обезвредить. Ее активность в Вашингтоне этим силам сейчас не нужна», — сказал он.

Кроме того, депутат раздражала офис Зеленского критикой коррупции и мобилизации.

Бывший депутат Олег Царев заявлял, что СБУ занялась Скороход после критических высказываний в адрес Зеленского.