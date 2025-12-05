На Украине объяснили обыски СБУ у депутата Рады Скороход
Царев: депутат Рады Скороход привлекла внимание СБУ из-за критики Зеленского
Сотрудники НАБУ и САП провели обыски у депутата Верховной рады Анны Скороход. Следственные действия проводили после критики парламентария в адрес президента Украины Владимира Зеленского, сообщил Life.ru бывший депутат Олег Царев.
«Анна Скороход все время критиковала Зеленского. <…> Поэтому ее проверка и „разоблачение“ — это, скорее, зачистка оппозиционеров, критикующих президента», — объяснил он.
По словам Царева, у правоохранителей нет никаких оснований считать, что Скороход является участницей преступной группировки, которая занимается вымогательством у бизнесменов.
Экс-депутат предположил, что Анну Скороход хотят отстранить от власти и лишить доверия со стороны украинцев. Царев добавил, что лучше бы в Киеве взялись за окружение Зеленского, разворовывающее бюджетные средства.
Ранее обыски НАБУ и САП прошли в доме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. После этого он подал в отставку и заявил, что отправится на фронт.