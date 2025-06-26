«Азовец» пожаловался на воровские понятия в ВСУ

В ряда Вооруженных сил Украины распространяются воровские понятие. Об этом заявил замкомандира нацбатальона «Азов»* Святослав Паламар в соцсети Facebook**.

«Те, кто оправдывают „воровскими понятиями“ нападения на побратимов, точно не являются украинскими националистами», — написал боевик.

Он добавил, что не считает товарищами тех, кто заменил заповеди украинского националиста «блатной романтикой», а честь и достоинство — «криминальными понятиями».

Ранее стало известно, что в Киеве боевика «Азова»* пытались уничтожить под видом свидания. Военный познакомился в Сети с девушкой, которая представилась Настюшей. Когда мужчина пришел на свидание, ее на месте не оказалось. С помощью сообщения девушка попросила «азовца»* взять ключ от ее домофона под скутером — тот был начинен взрывчаткой.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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