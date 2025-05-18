«Решающая неделя». Что задумали Евросоюз и США по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующая неделя будет решающей для урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом она сказала во время встречи с представителями США, чиновницу процитировала итальянская газета La Repubblica .

Урсула фон дер Ляйен уверила, что обе стороны, Европа и США, выступают за «справедливый и прочный мир» на Украине. Также глава Еврокомиссии выразила признательность Вашингтону за поддержку.

По словам чиновницы, сейчас важно не терять темп, и именно предстоящая неделя, по ее мнению, будет критически важной для дальнейшего развития событий.

Еврокомиссия, добавила Урсула фон дер Ляйен, понимает, что европейцам следует увеличить расходы на оборону. Это ведомство уже разрешило странам сообщества потратить до 800 миллиардов евро в течение следующих четырех лет на оборонные инвестиции.

Со стороны США выступил высокопоставленный представитель администрации Белого дома Джей Ди Вэнс. Он назвал Европейский союз важным партнером, но указал на некоторые разногласия по торговым вопросам.

Политик отметил, что у сторон остается множество направлений для совместной работы.

В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп может созвониться с лидером России Владимиром Путиным. Кремль подтвердил подготовку к такому разговору.